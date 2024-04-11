Минздрав: Рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет

В министерстве здравоохранения России полагают, что рожденные сейчас дети могут дожить до 150 лет.

Для этого нужно правильно сохранить здоровье. Особенно важен период до трех лет, цитирует РИА Новости главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России Лейлу Намазову-Баранову. Потенциал для длинной жизни закладывается в промежутке от зачатия и до конца второго года жизни, в это время нужно делать все, чтобы сберечь здоровье ребенка, особенно важна вакцинация от инфекций.

В России средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2023 г. достигла почти 73,5 лет, это рекордный показатель за всю историю измерений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. По словам Мишустина, такого никогда не было ни в СССР, ни в России, даже в доковидные времена страна не могла похвастаться таким показателем.

В феврале этого года в послании федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новую цель по продолжительности жизни в стране: "Средняя продолжительность жизни сейчас 73 года. К 2030 г. должно быть 78 лет, а в дальнейшем – 80+".