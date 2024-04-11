В Астраханской области в рамках акции "Вода России" привели в порядок свыше 4 км территории "Нерестовый массив "Диановский"

Первое в этом году мероприятие по очистке общественных околоводных территорий состоялось на берегу реки Бузан между сёлами Козлово и Диановка Володарского района Астраханской области.

Более 50 участников акции привели в порядок свыше 4 километров береговой зоны водного объекта на территории памятника природы регионального значения «Нерестовый массив „Диановский“, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Общими усилиями сотрудников службы природопользования, Козловского сельсовета, учащихся Козловской школы и воспитанников центра «Радуга» было собрано 8 кубометров мусора. Отметим, что службой природопользования в течение 17 лет организуются весенние мероприятия по очистке береговой зоны реки Бузан на данной местности.

Напомним, Всероссийская акция «Вода России» проходит с 2014 года в период с апреля по октябрь. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В Астраханской области мероприятия акции традиционно проводятся в 2 этапа: до начала весеннего половодья и в период летне-осенней межени.