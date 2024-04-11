Геймера из Нижнего Тагила отправили в СИЗО по подозрению в грабеже в 2022 году

В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО 21-летнего геймера, задержанного на прошлой неделе в компьютерном клубе "Кибер Прайд". В полиции рассказали, что подозревают местного жителя в грабеже, совершенном еще в 2022 году.

Напомним, недавно в СМИ распространилась новость о сотрудниках ОМОНа, ворвавшихся в компьютерный клуб и задержавших одного из его посетителей. Иронично, что задержанный в это время играл за террористов в Counter Strike.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское", в августе 2023 года парня уже судили за грабеж, связанный с угоном автомобиля и дали год условно. Также уралец привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии наркотического опьянения. А не так давно в полицию обратился 19-летний житель микрорайона Тагилстрой, который рассказал как в 2022 году незнакомцы вымогали у него деньги, необоснованно обвиняя в торговле наркотиками. Молодые парни похитили тогда еще подростка, угрожали расправой и два дня удерживали в квартире по улице Первомайской. Отпустили его только после того, как напуганный подросток отдал им 45 тыс. рублей. В полицию потерпевший тогда не обратился, так как боялся расправы со стороны обидчиков, но услышав об их последнем аресте, сразу отправился к правоохранителям.

Сыщики установили причастных к данному преступлению: 26-летний мужчина, уже находящийся в следственном изоляторе по обвинению в разбойном нападении, и 21-летний житель Дзержинского района, которого и задержали в компьютерном клубе.

В полиции рассказали, что геймер неоднократно привлекался к административной ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, нахождение в состоянии наркотического опьянения, а на сегодняшний день в суды Нижнего Тагила направлены уголовные дела по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 264. 1. УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По новому факту следствием возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям и просят граждан, кто пострадал от его преступных посягательств, обратиться с заявлением в МУ МВД России "Нижнетагильское" по адресу: улица Островского, 7 или позвонить в дежурную часть по телефону (3435)47-70-02 или на линию 02.