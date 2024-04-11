В Кремле прокомментировали планы Швейцарии по саммиту по Украине

Любые переговоры о ситуации на Украине должны учитывать сложившиеся на земле реалии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщения о планах МИД Швейцарии положить в основу мирного плана договоренности Москвы и Киева, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года.

По словам представителя Кремля, за два года ситуация изменилась. "И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го", - цитирует ТАСС Пескова.

"Не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно", - подчеркнул он.

Также Песков заявил, что переговорный процесс по Украине без России бессмысленен и по сути является "процессом впустую".

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня. Планируется пригласить от 80 до 100 стран, в основном представителей так называемого Глобального Юга. Главным вопросом является возможность участия Китая. Швейцария считает, что только с участием КНР конференция приобретет необходимый вес, учитывая влияние Пекина на Москву.

Известно, что несколько стран настаивают на участии российского представителя. При этом МИД России ранее заявлял, что не будет участвовать в конференции.