В Астрахани на время ремонтных работ приостановят подачу холодного водоснабжения

В ночь с 12 на 13 апреля в левобережной части города Астрахани будет приостановлена подача холодного водоснабжения.

"Это необходимо для проведения профилактических работ на сетях. Чтобы свести к минимуму количество отключений, в это же время проведем замену оборудования на дюкерных переходах", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Один из этих переходов пролегает под руслом реки Кутум в районе улицы Магнитогорская. Данный переход обеспечивает водоснабжение в большей части Советского района. А состояние трубопровода здесь критическое, он изношен на 90%. Капитального ремонта здесь не было более 70 лет.

"Произведем полную замену запорной арматуры, двух линий сети и восстановим монолитные камеры. Капремонт ведем на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Напомню, всего в программу модернизации вошли 53 аварийных объекта. Завершим работы к концу мая", - заверил глава региона.

Эти работы являются лишь началом большого пути по модернизации коммунальной системы областного центра. Игорь Бабушкин отметил, что уже формируются планы на будущие этапы.