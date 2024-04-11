Госдума устроила выволочку Минстрою за рост цен на услуги газовых служб

11 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума устроила выволочку Минстрою за рост цен на услуги газовых служб

Госдума обратилась к Минстрою России с требованием пересмотреть методические указания по расчету тарифов на техобслуживание газового оборудования в квартирах и подъездах. Действующие указания были приняты в сентябре 2023 года, начали действовать с 1 января этого года и за три месяца привели население в ужас. Население засыпало Госдуму письмами и жалобами, которые депутаты сегодня с охотой зачитывали на пленарном заседании.

Предпосылку для изменения тарифов в прошлом году создала сама Госдума. "Мы ужесточили законодательство из-за регулярных взрывов газа в домах. Мы решили, что один дом должна обслуживать одна организация, она должна быть обязательно ГРО (газораспределительная организация), потому что только у них есть специалисты с необходимыми компетенциями", - напомнил коллегами глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

После внесения изменений в закон Минстрой разработал новую методику расчета тарифов (подзаконный акт, который на откуп министерству отдала Госдума). Но новая методика предусматривает включение в тариф самых разных расходов, которые раньше туда не включались. В итоге цены выросли, а люди – возмутились.  "Да, признаем: методика откровенно плохая. Мы в контрольной части тут отработали плоховато", - признал Пахомов.

"В адрес депутатов поступают обращения от людей с возмущением об увеличении стоимости, где-то – кратным. При этом непосредственно для людей ничего не изменилось, никаких дополнительных услуг они не получают. <…> Одни компании увеличивают стоимость, другие – нет, люди просто не понимают, почему у их соседей услуги не дорожают", - сказал депутат Александр Хинштейн.

По его словам, на Сахалине стоимость техобслуживания выросла на 25-28%, в Подмосковье – на 30%, в Воронеже – до 70%, в ХМАО – до 51%, в Астрахани – на 144%.

Хинштейн рассказал, что в Федеральной антимонопольной службе пришли к выводу о вине минстроевской методики в повышении цен. Но депутат Галина Хованская предложила не сваливать все на Минстрой, методику которого, например, проверил на предмет нарушений Минюст – и ничего такого в ней не обнаружил, а теперь люди недовольны. Досталось и профильным комитетам Госдумы, которые не уследили за действиями министерства.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько смог только сказать, что "изменения вступили в силу с 1 января, тогда и начался рост цен". Он добавил, что в ряде регионов тарифы почти не выросли или выросли на два рубля.  

Теги: тарифы, газ, техобслуживание, госдума, минстрой, рост цен


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети