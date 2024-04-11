Госдума устроила выволочку Минстрою за рост цен на услуги газовых служб

Госдума обратилась к Минстрою России с требованием пересмотреть методические указания по расчету тарифов на техобслуживание газового оборудования в квартирах и подъездах. Действующие указания были приняты в сентябре 2023 года, начали действовать с 1 января этого года и за три месяца привели население в ужас. Население засыпало Госдуму письмами и жалобами, которые депутаты сегодня с охотой зачитывали на пленарном заседании.

Предпосылку для изменения тарифов в прошлом году создала сама Госдума. "Мы ужесточили законодательство из-за регулярных взрывов газа в домах. Мы решили, что один дом должна обслуживать одна организация, она должна быть обязательно ГРО (газораспределительная организация), потому что только у них есть специалисты с необходимыми компетенциями", - напомнил коллегами глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

После внесения изменений в закон Минстрой разработал новую методику расчета тарифов (подзаконный акт, который на откуп министерству отдала Госдума). Но новая методика предусматривает включение в тариф самых разных расходов, которые раньше туда не включались. В итоге цены выросли, а люди – возмутились. "Да, признаем: методика откровенно плохая. Мы в контрольной части тут отработали плоховато", - признал Пахомов.

"В адрес депутатов поступают обращения от людей с возмущением об увеличении стоимости, где-то – кратным. При этом непосредственно для людей ничего не изменилось, никаких дополнительных услуг они не получают. <…> Одни компании увеличивают стоимость, другие – нет, люди просто не понимают, почему у их соседей услуги не дорожают", - сказал депутат Александр Хинштейн.

По его словам, на Сахалине стоимость техобслуживания выросла на 25-28%, в Подмосковье – на 30%, в Воронеже – до 70%, в ХМАО – до 51%, в Астрахани – на 144%.

Хинштейн рассказал, что в Федеральной антимонопольной службе пришли к выводу о вине минстроевской методики в повышении цен. Но депутат Галина Хованская предложила не сваливать все на Минстрой, методику которого, например, проверил на предмет нарушений Минюст – и ничего такого в ней не обнаружил, а теперь люди недовольны. Досталось и профильным комитетам Госдумы, которые не уследили за действиями министерства.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько смог только сказать, что "изменения вступили в силу с 1 января, тогда и начался рост цен". Он добавил, что в ряде регионов тарифы почти не выросли или выросли на два рубля.