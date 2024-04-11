ФСБ рассекретила документы о казнях нацистами мирных жителей в Смоленской области

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило документы, согласно которым отряды немецких карателей, сформированные нацистами на оккупированной в годы Великой Отечественной войны территории области, совершали массовые убийства мирных жителей, включая расстрел более 1 тыс. человек в Смоленске.

Например, показания немецкого военнопленного Гейнца Винклера свидетельствуют, что после занятия вермахтом Смоленска население города подвергалось массовому истреблению, пишет ТАСС.

"Особенно зверски обращались с населением чиновники гестапо и военнослужащие войск СС, которые проходили через Смоленск. По малейшему подозрению эсэсовцы забирали целыми семьями, увозили за город и расстреливали", - говорится в спецсообщении контрразведки СМЕРШ.