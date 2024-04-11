"Нахрена мне Пермь"? Человек, похожий на сына прикамского вице-премьера, дал понять, что не вернется в Россию

Человек, похожий на сына вице-премьера правительства Прикамья, бывшего главы Перми Алексея Демкина, в грубой форме дал понять своим подписчикам, что не собирается возвращаться в Россию, пишет МК.

В соцсетях появилось скандальное видео. Отвечая на вопрос подписчиков о своем возвращении на родину, он отвечает, показывая виды тропиков: "Это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?"

Видеоролик вызвал шквал возмущений.



"Отпрыск человека, который с трибуны вещал о воспитании патриотизма у молодежи"?, "Патриотичненько", "Вот это воспитание!" - пишут комментаторы.

В департаменте информационной политики правительства Прикамья Накануне.RU не удалось получить оперативный комментарий о том, подлинное ли это видео и как относится к его появлению сам вице-премьер Демкин. В соцсетях бывший мэр тоже никак не прокомментировал видеоролик - он перестал вести соцсети с момента своей отставки с должности мэра Перми.

Накануне.RU направило в департамент запрос. В случае, если ответ поступит, мы обязательно проинформируем общественность.

По данным Mash, сын Демкина якобы переехал на Бали в марте 2022 года, являясь учредителем крупнейшего застройщика региона - ООО "Торговый дом ПЗСП".