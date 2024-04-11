Уральский арбитраж оставил в силе решение о взыскании с "УВЗ" около 40 млн рублей

"Уралвагонзавод" вновь не смог обжаловать решение о взыскании с корпорации около 40 млн рублей задолженности. Решение оставлено в силе.

Иск компании "УМК-Сталь" к "УВЗ" был подан в сентябре прошлого года. Речь шла о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляла около 40 млн рублей.

22 ноября дело было рассмотрено в Арбитражном суде Свердловской области, иск был полностью удовлетворен. В декабре "УВЗ" подавал апелляционную жалобу, которую рассматривал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми. 30 января он оставил решение без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Однако "Уралвагонзавод" продолжил добиваться пересмотра и обратился в Арбитражный суд Уральского округа. Как сообщается в электронной картотеке дел, сегодня, 11 апреля, состоялось заседание.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - говорится в картотеке.

Как сообщало Накануне.RU, недавно "Уралвагонзавод" рассказал о новом изобретении для борьбы с реактивными противотанковыми гранатами. Средство пассивной защиты было разработано инженерами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.