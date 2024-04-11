Игорь Бабушкин встретился с главой Федерального агентства водных ресурсов

Начало половодья в Астраханской области перенесено на 14 апреля.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур. Росводресурсы пошли нам навстречу", - отметил губернатор.

По плану максимальные сбросы в объеме 26000 куб. м/с будут осуществляться c 22 по 27 апреля включительно.

"Но нам важно увеличить продолжительность этого периода и плавно перейти на рыбохозяйственную полку в объеме не менее 19000 куб. м/с. Сбросы на таком уровне необходимо продлить как можно дольше. Сегодня эти вопросы озвучил на встрече с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Михайловичем Кирилловым. Сценарий будет поддержан при условии благоприятной обстановки в части наполняемости водохранилищ Волжско-Камского каскада и приточности", - отметил Игорь Бабушкин.