Дочь разыскиваемого пособника террористов из "Крокуса" заявила, что он в Польше

Приемная дочь разыскиваемого в Подмосковье предполагаемого сообщника террористов из "Крокуса" рассказала, что он заявил семье об отъезде в Польшу. Об этом сообщает RT.

По словам девушки, последний раз они созванивались с отчимом пару недель назад. Потом она заявила, что якобы вчера ее мама разговаривала с отчимом и тот был в Польше, где "чинит машины, он мастер".

В Россию, по утверждению дочери, мужчина приезжал "как-то пару раз очень давно", "может, зимой".

Ранее сообщалось, что возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается от силовиков в районе подмосковного Чехова. 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось спрятаться в лесу в районе поселка Мещерское. Он может быть вооружен. 10 апреля сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге. В городском округе ввели план "Сирена".