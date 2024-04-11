Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных авианаправлений по России

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых популярных направлений авиаперелетов по России в первом квартале 2024 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные онлайн-сервиса путешествий "Туту".

Чаще всего с начала нынешнего года россияне летали в Москву (20,6%), Санкт-Петербург (8,5%), Сочи (5,2%), Екатеринбург (2,8%) и Минеральные Воды (2,4%). Во вторую часть десятки востребованных направлений для авиапутешественников вошли Калининград (2,2%), Новосибирск (2%), Красноярск (1,8%), Уфа и Тюмень (по 1,6%).

Напомним, что недавно в екатеринбургском аэропорту Кольцово началось тестирование системы самостоятельной регистрации багажа.