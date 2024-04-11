В Прикамье к истории с полицейским, открывшим стрельбу по друзьям, подключились следователи

Следователи проводят проверку по факту стрельбы оперативного сотрудника ОМВД России по людям из травматического оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел 2 апреля в Березниках.

Ночью, в 02.15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по ул. Юбилейная во время алкогольного застолья между мужчинами произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия. Полицейские немедленно выехали на место происшествия и задержали стрелка. Он был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он является оперативным сотрудником ОМВД России по березниковскому городскому округу. В момент происшествия у мужчины был выходной.

Пострадавших направили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.