Алексей Текслер поручил в ближайшее время завершить все выплаты пострадавшим от паводка южноуральцам

На областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов Южного Урала глава региона Алексей Текслер отдельно остановился на текущей ситуации с паводком в регионе.

«Сейчас в целом ситуация с паводком на юге стабилизировалась. В большинстве подтопленных территорий вода уходит. Тем не менее на контроле еще несколько населенных пунктов. Во вторник начали выплаты пострадавшим жителям. Нужно в ближайшее время завершить эту работу, оказать необходимую помощь людям и сразу приступить к восстановлению дорожной и коммунальной инфраструктуры. Спасибо всем, кто помогал справляться с паводком на юге региона. Хорошо отработали сотрудники МЧС, полиция, местные власти, коммунальные службы. Что называется, не без шероховатостей, но в целом ситуацию прошли достойно. На помощь друг другу приходили жители, продуктами и питьевой водой помогали предприятия, волонтеры, некоммерческие организации проявили свои лучшие качества, но расслабляться, коллеги, рано. Продолжаем держать ситуацию на контроле на юге региона и внимательно смотрим на горнозаводскую часть области. Главы знают, в каких местах наиболее высокие риски. Прошу всех внимательно следить за ситуацией», - подчеркнул Алексей Текслер.

Единовременная материальная помощь в связи с паводком на данный момент уже направлена 232 южноуральцам. В минсоотношений Челябинской области сообщили, что первые выплаты в размере 20 тысяч рублей на человека перечислены жителям территорий, где была объявлена чрезвычайная ситуация.

«Министерство социальных отношений оперативно осуществляет выплаты по спискам граждан, которые мы получаем от администраций муниципальных образований, – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. –Также в ближайшее время мы ожидаем от муниципалитетов списки жителей, чье имущество было полностью или частично утрачено в результате паводка, для оказания финансовой помощи».

Размер единовременных выплат в регионе составляет: 20 тысяч рублей на человека в случае подтопления жилого помещения (гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) и фактически проживающим в зоне ЧС на дату объявления чрезвычайной ситуации, а также незарегистрированным по месту жительства (пребывания), но фактически проживающим в зоне на дату объявления чрезвычайной ситуации); 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости (гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) и фактически проживающим в зоне ЧС на дату объявления чрезвычайной ситуации) и 100 тысяч рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости (гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) и фактически проживающим в зоне ЧС на дату объявления чрезвычайной ситуации).

Сейчас в южных районах Челябинской области уровни воды идут на спад. «В настоящий момент подтопленными остаются 37 приусадебных участков в трех населенных пунктах: селах Кизильское, Париж, поселок Бажова. Подтопленных жилых домов нет", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области уточнили, что за сутки отмечалось повышение уровня воды в Верхнеуральском районе до + 36 см и Нязепетровском районе до +16 см. Также на контроле находятся 9 мест перелива воды через автомобильные дороги. Нарушено сообщение с четырьмя населенными пунктами: поселок Александровский Кизильского района, поселок Копаловский Нагайбакского района, поселок Новый и западная часть поселка Рымникский Брединского района. Для жителей здесь организована доставка продуктов питания и питьевой воды, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена.

На всей территории области организован круглосуточный мониторинг обстановки на постоянных и временных гидропостах.

Губернатор Алексей Текслер также отдельно поручил министерствам экологии и общественной безопасности региона совместно с главами дополнительно системно проанализировать состояние гидротехнических сооружений в Челябинской области.