В Киеве заявили о полном выходе из строя Трипольской ТЭС

Министерство энергетики Украины подтвердило сообщение "Центрэнерго", что Трипольская ТЭС полностью вышла из строя. В результате российского удара произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра южнее Киева. С установленной мощностью 1800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую и Черкасскую области.

Ночью ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, которые контролирует украинский режим. Утром в сети появились видео с кадрами огромного пожара на Трипольской ТЭС. Также были поражены многие объекты в других областях.

Интересно, что в августе 2023 года "Цетнрэнерго" заявило, что крупнейшая в центральной части Украины Трипольская ТЭС обеспечена физической защитой на 100%.

В то же время украинские телеграм-каналы писали о том, что с недавнего времени офис Зеленского намеренно стал преувеличивать масштабы повреждений, чтобы Россия считала их уже разрушенными и не била по ним. Военкор Александр Коц пишет, что надо еще проверять данные Киева, "а то любят на Украине гиперболизировать урон, чтобы, с одной стороны, был аргумент в разговорах с протянутой рукой. А с другой, чтобы усыпить нашу бдительность и избавить себя от контрольных ударов по объекту". Но при этом Киев подтвердил ювелирность работы наших ракетчиков, так как никто не пострадал.

Телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что дефицит ПВО приводит к тому, что ВС РФ достигают целей уже в Киевской области. И дело может дойти до масштабных перебоев с электроэнергией, что нанесет большой урон экономике и украинской армии.