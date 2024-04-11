Губернатор Южного Урала заявил, что требования к трудовым мигрантам в регионе повысят

11 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Губернатор Южного Урала заявил, что требования к трудовым мигрантам в регионе повысят

Алексей Текслер заявил, что миграционная политика в Челябинской области становится темой особо пристального контроля региональных и муниципальных властей.

«Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований. Я могу заранее озвучить, по этой программе смогут к нам приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. Раньше у нас в квалификационном требовании было просто наличие школьного образования. Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», - подчеркнул глава Южного Урала на состоявшемся накануне областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы"(2023)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что региональные власти постоянно поддерживают те муниципалитеты, где ведется системная работа в этом направлении. Только в 2023 году было выделено 5 млн рублей пяти территориям на софинансирование муниципальных программ по национальной политике. На 22% было увеличено финансирование программы по реализации национальной политики в 2024 году.

В Челябинской области сейчас проживают представители более 130 национальностей. При этом число мигрантов имеют тенденцию к сокращению - в 2023 году количество мигрантов в регионе сократилось примерно на 20%. Прежде всего это связано, как подчеркивал губернатор Алексей Текслер с повышением контроля за соблюдением российского законодательства в этой сфере.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Многие южноуральские эксперты поддерживают мнение губернатора относительно потребности региона именно в высококвалифицированных кадрах мигрантов.

«Миграционная политика должна быть четко выстроена с точки зрения потребности в рабочей силе. И, конечно, мы должны привлекать людей с высоким интеллектом. Должны быть разные инструменты этой политики» — говорит территориальный маркетолог, эксперт Общественной палаты Челябинской области Дмитрий Довбня.

Рабочий на стройке(2023)|Фото: Накануне.RU

Эльвина Валеева, советник председателя Общественной палаты Челябинской области, заместитель директора по научной работе Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ подчеркивает, что на Южном Урале миграционная политика осуществляется комплексно: «В Челябинской области, как приграничном регионе, относящемся к благополучным в сфере общественной безопасности, сформирована сбалансированная система мер миграционной политики. Ее особенность – тесное взаимодействие силовых структур, органов власти, социальных институтов и гражданского сектора. Один из примеров такого сотрудничества – открытие первого на Урале Центра социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов».

Теги: алексей текслер, миграционная политика, трудовые мигранты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети