Губернатор Южного Урала заявил, что требования к трудовым мигрантам в регионе повысят

Алексей Текслер заявил, что миграционная политика в Челябинской области становится темой особо пристального контроля региональных и муниципальных властей.

«Коллеги, мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований. Я могу заранее озвучить, по этой программе смогут к нам приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. Раньше у нас в квалификационном требовании было просто наличие школьного образования. Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки, коллеги. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении», - подчеркнул глава Южного Урала на состоявшемся накануне областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Отметим, что региональные власти постоянно поддерживают те муниципалитеты, где ведется системная работа в этом направлении. Только в 2023 году было выделено 5 млн рублей пяти территориям на софинансирование муниципальных программ по национальной политике. На 22% было увеличено финансирование программы по реализации национальной политики в 2024 году.

В Челябинской области сейчас проживают представители более 130 национальностей. При этом число мигрантов имеют тенденцию к сокращению - в 2023 году количество мигрантов в регионе сократилось примерно на 20%. Прежде всего это связано, как подчеркивал губернатор Алексей Текслер с повышением контроля за соблюдением российского законодательства в этой сфере.

Многие южноуральские эксперты поддерживают мнение губернатора относительно потребности региона именно в высококвалифицированных кадрах мигрантов.

«Миграционная политика должна быть четко выстроена с точки зрения потребности в рабочей силе. И, конечно, мы должны привлекать людей с высоким интеллектом. Должны быть разные инструменты этой политики» — говорит территориальный маркетолог, эксперт Общественной палаты Челябинской области Дмитрий Довбня.

Эльвина Валеева, советник председателя Общественной палаты Челябинской области, заместитель директора по научной работе Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ подчеркивает, что на Южном Урале миграционная политика осуществляется комплексно: «В Челябинской области, как приграничном регионе, относящемся к благополучным в сфере общественной безопасности, сформирована сбалансированная система мер миграционной политики. Ее особенность – тесное взаимодействие силовых структур, органов власти, социальных институтов и гражданского сектора. Один из примеров такого сотрудничества – открытие первого на Урале Центра социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов».