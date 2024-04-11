МВД: Задержан подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье

Мужчина, подозреваемый в расстреле полицейских в Подмосковье, задержан в Тверской области. Об этом сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

34-летний Василий Буряков в ближайшее время будет доставлен к следователю. Он признал вину. По словам подозреваемого, он скрывался в лесу вместе с мотоциклом, на котором уехал с места убийства.

Буряков в 2017 году работал связистом, потом открыл ИП и занимался рекламой. Но бизнес не пошел, и в конце прошлого года он ликвидировал свое дело.

О нападении на полицейских стало известно 7 апреля, после того, как прохожие нашли раненых на проселочной дороге рядом с поселком Фряново. Один из них скончался до приезда "скорой", второй находится в реанимации.

Сообщалось, что полицейские караулили "кладмена" на границе Фряново и Черноголовки. Как сообщил источник 112, тайник с мефедроном, весом около 2 килограммов, был обнаружен накануне. Оперуполномоченный и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за "закладкой". Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь.