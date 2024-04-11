Ямалец сжег заживо односельчанина

Жителя Красноселькупского района обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Убийство произошло 23 марта текущего года в селе Толька. 35-летний ямалец пил алкоголь вместе с односельчанами в своей квартире. Поссорившись с одним из гостей, он облил его соляркой и поджог. После распространения огня, подозреваемый убежал на кухню, где у открытого окна дождался пожарных.

Спустившись к ним по пожарной лестнице, он соврал, что в квартире больше никого нет, чтобы скрыть свое преступление. Однако его слова опроверг свидетель, который пытался потушить огонь и спасти потерпевшего. С термическими ожогами 42-летний потерпевший был доставлен в больницу. Спустя два дня он умер.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем выполняется комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.