Новую цифровую платформу для координации экстренных служб запустят в работу в Новосибирской области

11 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Наука и техника Новосибирская область
Фото: nso.ru

Новую цифровую платформу для координации экстренных служб запустят в работу в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о создании новой государственной информационной системы «Региональная платформа координации работы служб и ведомств». Система будет введена в промышленную эксплуатацию с 15 апреля, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Это единое информационное пространство для координации действий и оперативной информационной поддержки силовых структур, организаций сферы ЖКХ и жизнеобеспечения, экстренного оповещения населения при пожарах, паводке, коммунальных авариях, а также других происшествиях и ЧС.

(2024)|Фото: nso.ru

Проект реализуется с 2023 года минцифрой региона в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, и направлен на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды. В прошлом году платформа стала победителем Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ IT» в номинации «Безопасная городская среда».

Решение направлено на автоматизацию деятельности единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Новосибирской области и региональных задач Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Новосибирской области, координацию действий и оперативную информационную поддержку служб и ведомств.

Система позволяет работать с обращениями граждан о происшествиях и ЧС, управлять планами и сценариями реагирования, силами и средствами при происшествии, формировать статистическую и аналитическую информацию, вести мониторинг сработок датчиков в режиме онлайн, прогнозировать развитие ЧС.

«На платформе предусмотрен единый подход к обработке любых событий о ЧС, поступающих напрямую с датчиков, подключенных к платформе, либо непосредственные обращение граждан на телефоны экстренных оперативных служб или единых дежурных диспетчерских служб. Система автоматически подбирает алгоритмы реагирования на происшествия, предполагающие строгий порядок действий в той или иной ситуации с соответствующим чек-листом их выполнения со стороны оператора, включая таймер обратного отсчета для выполнения нормативов реагирования», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

К платформе подключены датчики мониторинга аварийных химически опасных веществ, состояния уровня воды. В случае отклонения от нормы в системе регистрируется происшествие, информация доводится до ответственных лиц. Одной из важных задач стало подключение к системе автономных датчиков пожарных извещателей, установленных в частных домах жителей по всей территории Новосибирской области. В случае сработки в системе регистрируется инцидент и устанавливается алгоритм реагирования. Также в платформу интегрирована система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

Клавиатура(2023)|Фото: Накануне.RU

В основе решения – технологии искусственного интеллекта по видеоаналитике, интеллектуальному прогнозированию распространения и последствий ЧС, мониторингу и раннему обнаружению пожаров, поддержке принятия решений. В планах развития системы – внедрение модуля мониторинга обстановки на водных объектах, карты опасных мест для детей, модуля мониторинга состояния дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: цифровая платформа, андрей травников, экстренные службы, мониторинг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети