Новую цифровую платформу для координации экстренных служб запустят в работу в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о создании новой государственной информационной системы «Региональная платформа координации работы служб и ведомств». Система будет введена в промышленную эксплуатацию с 15 апреля, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Это единое информационное пространство для координации действий и оперативной информационной поддержки силовых структур, организаций сферы ЖКХ и жизнеобеспечения, экстренного оповещения населения при пожарах, паводке, коммунальных авариях, а также других происшествиях и ЧС.

Проект реализуется с 2023 года минцифрой региона в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона, и направлен на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды. В прошлом году платформа стала победителем Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ IT» в номинации «Безопасная городская среда».

Решение направлено на автоматизацию деятельности единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований Новосибирской области и региональных задач Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Новосибирской области, координацию действий и оперативную информационную поддержку служб и ведомств.

Система позволяет работать с обращениями граждан о происшествиях и ЧС, управлять планами и сценариями реагирования, силами и средствами при происшествии, формировать статистическую и аналитическую информацию, вести мониторинг сработок датчиков в режиме онлайн, прогнозировать развитие ЧС.

«На платформе предусмотрен единый подход к обработке любых событий о ЧС, поступающих напрямую с датчиков, подключенных к платформе, либо непосредственные обращение граждан на телефоны экстренных оперативных служб или единых дежурных диспетчерских служб. Система автоматически подбирает алгоритмы реагирования на происшествия, предполагающие строгий порядок действий в той или иной ситуации с соответствующим чек-листом их выполнения со стороны оператора, включая таймер обратного отсчета для выполнения нормативов реагирования», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

К платформе подключены датчики мониторинга аварийных химически опасных веществ, состояния уровня воды. В случае отклонения от нормы в системе регистрируется происшествие, информация доводится до ответственных лиц. Одной из важных задач стало подключение к системе автономных датчиков пожарных извещателей, установленных в частных домах жителей по всей территории Новосибирской области. В случае сработки в системе регистрируется инцидент и устанавливается алгоритм реагирования. Также в платформу интегрирована система мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель».

В основе решения – технологии искусственного интеллекта по видеоаналитике, интеллектуальному прогнозированию распространения и последствий ЧС, мониторингу и раннему обнаружению пожаров, поддержке принятия решений. В планах развития системы – внедрение модуля мониторинга обстановки на водных объектах, карты опасных мест для детей, модуля мониторинга состояния дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры.