11 Апреля 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Дума ХМАО

В Ханты-Мансийске отметили 30-летие думы Югры

В Ханты-Мансийске состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию образования окружной думы. Ее спикер Борис Хохряков напомнил, что первое заседание парламента состоялось 6 апреля 1994 г., когда были заложены основы его работы, главный из которых – труд на благо жителей округа. Церемонию посетили губернатор Югры Наталья Комарова, депутат Госдумы Вадим Шувалов, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

"Приветствую вас от имени югорчан. Поздравляю с 30-летием со дня образования думы. Команды семи созывов думы создали надежную законодательную систему округа", - сказала Комарова.

За три десятка лет работы думы приняты 3 тыс. 672 закона, утверждены 14 тыс. 863 постановления. Губернатор напомнила об окончании работы над восемью томами академической истории Югры, один экземпляр которой Комарова подарила парламенту. В ответ она получила фотоальбом в честь юбилея думы.

Дума Югры, депутаты, зал заседаний(2020)|Фото: Дума Югры, Владимир Андрюхин

Губернатор вручила различные награды. Например, почетным гражданином Югры стал вице-спикер думы, глава Ассамблеи коренных малочисленных народов севера Еремей Айпин, также вручены благодарности главы региона. Поздравительную телеграмму прислал уральский полпред Владимир Якушев. В ней он отметил высокую роль думы Югры в политической жизни России и проводимой ею специальной военной операции. Вручены награды полпреда. Благодарность объявлена депутатам Борису Хохрякову, Алексею Андрееву, Татьяне Гоголевой, Леониду Михалко, Михаилу Сердюку, Василию Филипенко.

В своем выступлении Хохряков отметил, что каждый юбилей – повод оглянуться назад, понять, сбылись ли представления предшествующих поколений о текущей жизни в Югре. Первые думцы "умели мечтать, работали в режиме творческого порыва". Депутаты первых созывов были первопроходцами, искателями, считает Хохряков. После выступления он также вручил различные награды. Также схожие вручения прошли от имени митрополита Павла и спикера тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова.

Теги: Ханты-Мансийск, дума Югры, Борис Хохряков, Наталья Комарова, митрополит Павел, Вадим Шувалов


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