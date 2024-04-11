Католические епископы Европы выступили против "права на аборт", которое может провозгласить Европарламент

Католические епископы Европы заявили, что "аборт никогда не может стать фундаментальным правом", в преддверии голосования по такой резолюции в Европарламенте, намеченной на сегодня.

Недавно Франция стала первой в мире страной, которая закрепила в своей конституции "право" на аборт, притом что аборт является лишением жизни, как признает Декларация ООН о правах ребенка 1959 года и Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. А также противоречит праву на жизнь, закрепленному Всеобщей декларацией прав человека. Однако аборт планируется включить в Хартию основных прав ЕС.

"Право на жизнь является фундаментальной основой всех других прав человека. Даже в наше время необходимо со всей силой и ясностью заявить, что защита нерожденной жизни тесно связана с защитой всех остальных прав человека. Это предполагает убежденность в том, что человек всегда священен и неприкосновенен, в любой ситуации и на любом этапе развития. Люди - это самоцель, а не средство решения других проблем", - пишут епископы, ссылась на последнюю декларацию Ватикана Dignitas Infinita, которая осуждает аборты, суррогатное материнство, эвтаназию, "смену пола" и гендерную идеологию.

Также упоминается извечная позиция Римо-католической церкви. И напоминается, что ЕС не может навязать странам-членам какие-то представления.