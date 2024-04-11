СМИ: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink

Минобороны США пытается не допустить применения российскими военнослужащими систем спутниковой связи Starlink, сообщает издание Defence One.

По словам помощника шефа Пентагона Джона Пламба, для достижения этой цели США активно работают совместно с украинской стороной и компанией SpaceX.

При этом он признал, что американское Минобороны не может заставить SpaceX прекратить обслуживание находящихся у России комплексов Starlink.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратил на контракт со SpaceX по обеспечению спутниковой связью Starlink Украины около $23 млн. Bloomberg утверждает, что контракт истекает в мае этого года. Будет ли он продлен – пока неизвестно.

Агентство сообщало, что по всему миру сформировался черный рынок терминалов спутниковой системы Starlink, которые покупают для организации устойчивой связи в регионах, где с этим имеются проблемы. Продавать станции на этом рынке не мешают ни санкции, ни участие покупателей в вооруженных конфликтах.