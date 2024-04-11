Мэр Нижнего Тагила заявил, что "большой воды" нет. Две реки в области вышли из берегов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что паводка в этом году можно не опасаться из-за отсутствия воды в водохранилищах. Однако реки в Свердловской области с приходом весны выходят из берегов.

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Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, пропуск весеннего половодья на территории города власти держат под постоянным контролем.

"Воды в этом году большой нет. Уровни запасов в водохранилищах ниже нормы. Такое впервые за много лет", - заявил Пинаев.

По его данным, с 25 марта по 10 апреля уровень воды на Черноисточинском пруду поднялся на 18 см, на Верхне-Выйском – на 31 см. Накануне он был ниже нормального подпорного уровня на обоих водоемах на 68 и 120 см соответственно.

"Работаем с учетом обстановки и информации, поступающей из соседних регионов, в постоянном взаимодействии с коллегами из других муниципальных образований, которые находятся с нами в третьем паводковом направлении", - добавил Владислав Пинаев.

Однако в Свердловской области "большая вода" все же есть. Так, на этой неделе река Большая Калиновка, находящаяся недалеко от Богдановича, вышла из берегов. В результате дачные участки возле нее оказались подтоплены.

Также на днях река Ница затопила мост, ведущий к деревне Яр в Байкаловском районе. Ранее сообщалось, что пик весеннего паводка в регионе ожидается с 9 по 13 апреля.