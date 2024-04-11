Бывшего врио "Водоканала" Первоуральска просят отпустить из-под домашнего ареста

Защита бывшего и.о. главы "Водоканала" Первоуральска Сергея Матафонова настаивает на очередном изменении меры пресечения. В этот раз обвиняемого во взяточничестве просят освободить из-под ареста, рассказали Накануне.RU в пресс-службе Первоуральского городского суда.

Напомним, что изначально Матафанову, обвиняемому по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако 15 марта по ходатайству ее изменили на домашний арест до 13 апреля. В суде рассказали, что накануне пришло еще одно ходатайство от следователя на очередное смягчение меры пресечения и изменение домашнего ареста на запрет определенных действий. Заседание, где будет рассматриваться данный вопрос, состоится уже завтра.

Напомним, что 13 февраля Матафонов был задержан прямо во время совещания в прокуратуре, посвященного проблемам ЖКХ.

Примечательно, что он успел проработать в статусе и.о. всего неделю. Он был назначен после ухода бывшего директора Артура Гузаирова, которого 6 февраля уволил мэр Первоуральска Игорь Кабец. Причиной его отставки городские власти назвали коммунальные аварии на сетях водоснабжения. На Матафонова возложили задачу по борьбе с затоплением подвалов МКД, а также по предотвращению обмеления местного водохранилища. После назначения Кабец заявил, что город ждет большая реконструкция сетей. Однако менеджер даже не успел начать выполнять поставленные цели.

Сейчас директором "Водоканала" назначен местный депутат Денис Ярин, брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина.