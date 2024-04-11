"112": Силовики нагрянули с обыском к блогеру Портнягину из-за долга по налогам

Силовики нагрянули с обысками к блогеру Дмитрию "Трансформатору" Портнягину – они пришли в помещения "Клуба 500" и банного комплекса "Siberia".

Внимание правоохранительных органов к блогеру и предпринимателю связано с возможным уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов. У Портнягина – более 108 млн руб. налогового долга.

"Он жил "на широкую ногу", почти безвылазно сидел в Дубае и "стриг купоны" с желающих быстро разбогатеть. Сейчас следователи опрашивают супругу бизнесмена, которая может быть осведомлена о делах мужа", - пишет telegram-канал "112".

Ранее схожие проблемы возникли у блогеров Евгении Чекалиной ("Лерчек"), Елены Блиновской, Александры Митрошиной.