В Советском неизвестный догхантер расстреливает бездомных собак

В Советском неизвестный догхантер расстреливает бездомных собак и животных, находящихся на самовыгуле, сообщает NEFT.

Одну из собак спасли волонтеры. Проезжающие мимо люди заметили покалеченного неходячего пса на дороге у СНТ "Дорожник". У пса отказали задние лапы. Его доставили волонтерам в приют "Друзья Животных". Обследования показали: пуля в позвоночнике. Оказалось, что собака не бездомная. Хозяин написал заявление в полицию.

Другая собака найдена лежащей с кровавыми ранениями, на место также прибыла полиция, животное отправили на экспертизу. Еще одного подстреленного пса с ошейником нашли в городе.

По данным правоохранителей, МВД проводит проверку по каждому факту. Назначены экспертизы. Однако это займет какое-то время, потому что в Советском необходимых экспертиз не делают.

Стрелка ищут.