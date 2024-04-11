В Новокузнецке из подтопляемых районов эвакуируют маломобильных жителей

Маломобильных жителей Новокузнецка начали эвакуировать из подтопляемых районов города. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

"Принято решение об эвакуации маломобильных групп населения из подтопляемых территорий: 6-й километр, Вертолетная площадка, Форштадт", - написал он в Telegram-канале.

По словам Кузнецова, на территории города сохраняется тенденция к повышению уровня рек. Все службы приведены в режим повышенной готовности. 10 апреля население в прибрежных районах было оповещено о возможной опасности.

Как сообщалось, поселок Усть-Кабырза в Таштагольском районе Кемеровской области частично затопило из-за превышения критического уровня воды. Затопленными оказались 44 домовладения. 71 человек вывезены в пункт временного размещения и к родственникам. Кроме того, в Юргинском муниципальном округе из-за затора на реке Томь оказались подтопленными 40 домов.