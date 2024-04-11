Украина "конфисковала" имущество крымского митрополита Лазаря

Высший антикоррупционный суд Украины ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца) и заочно арестовал имущество иерарха в Крыму. Иск подал украинский минюст, обвиняя митрополита в активной поддержке России.

Митрополит Лазарь был выведен из состава Священного Синода УПЦ 20 марта 2023 года. При этом Симферопольская и Крымская епархия до сих пор формально входят в УПЦ, но решением Священного Синода РПЦ от 7 июня 2022 года Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии были приняты в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду РПЦ и включены в состав новообразованной Крымской митрополии. Возглавляет ее митрополит Тихон (Шевкунов).