В Первоуральске бывший зэк домогался до девочки на глазах у пассажиров автобуса

Жители Первоуральска стали свидетелями того, как неадекватный взрослый мужчина стал приставать к ребенку прямо в автобусе. как позднее выяснилось, мужчина уже несколько раз сидел, но не за домогательства.

Инцидент произошел 10 апреля в 12-12.40 на остановке "Гора" в автобусе №4. Как сообщает один из подписчиков "Инцидент Первоуральск", незнакомец подсел к девочке и начал лезть рукой ей под куртку и гладить внутреннюю сторону бедра. После он написал в телефоне, что у него большой половой орган и дал прочитать это подростку. Странно то, что никто из других пассажиров не вступился за ребенка, хотя и видели происходящее и даже снимали на телефоны.

Сегодня выяснилось, что извращенца задержали. Информацию об этом подтвердил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Речь идет о 45-летнем ранее неоднократно судимом местном жителе. Наказание он отбывал в исправительных колониях Ивделя, Нижнего Тагила и Камышлов по статьям за кражу, угрозу убийством, разбой, незаконное хранение наркотических веществ. После судебного заседания собранные сыщиками материалы в отношении фигуранта будут направлены в следственные органы", - добавил полковник.

В отношении уральца рассмотрят административное дело за неповиновение полицейским при задержании. Также известно, что рецидивист работал в городе таксистом, а в момент задержания был под наркотиками. Сам он утверждает, что ничего не помнит.