Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов провести инвентаризацию СНТ в рамках реализации программ социальной догазификации

Накануне на областном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер особо остановился на вопросе по организации работы социальной догазификации в регионе.

«Напомню, что Президент предложил распространить действие социальной догазификации на садовые некоммерческие товарищества. Надо приступить к подготовке, начинать инвентаризацию количества таких СНТ на своих территориях с точным учетом зарегистрированных домовладений по каждому товариществу, вступать в контакт с газоснабжающими организациями. Понятно, там работы будут организованы, и финансирование будет организовано централизованно. Но подготовительную работу, коллеги, по сути, будет близкая история, как мы с вами догазификацией социальной занимались по домовладениям. Мы эту работу в регионе должны начать в этом году», - подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что в Челябинской области уровень газификации уже сегодня высокий – более 77%, что на 4% выше среднероссийского показателя. Однако, глава региона нацеливает региональные структуры на более динамичное продолжение системной работы по догазификации территорий.

В конце 2022 года была разработана генеральная схема газоснабжения и газификации Челябинской области, которая определила основные векторы развития газовой инфраструктуры в регионе. Еще одним шагом в направлении развития газификации стало принятие и реализация совместно с ПАО «Газпром» программы развития газоснабжения Челябинской области, в которую вошли мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению 11 газораспределительных станций, что позволило снять технические ограничения.

При этом Алексей Текслер постоянно напоминает главам муниципалитетов о необходимости наращивать темпы работы по догазификации. По инициативе губернатора в регионе был увеличен максимальный размер выплат на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, расширен перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на эту меру соцподдержки. Сейчас увеличенный максимум выплаты составляет до 150 тысяч рублей.

Ежегодно за счет бюджетов разных уровней на Южном Урале строится более 500 километров сетей газоснабжения, что создает дополнительные возможности по догазификации, которые жители Южного Урала очень ценят.

«Социальная догазификация действует на территории Аргаяшского района уже второй год, и жители активно пользуются этим правом. Компенсировать свои расходы на газификацию получают право жители сел, в том числе семьи участников СВО. Это доказывает, что могут подключиться к газу семьи с разным уровнем достатка, что делает президентскую программу социальной догазификации по-настоящему востребованной», — отмечал глава Аргаяшского района Игорь Ишимов в ходе одной из церемоний подключения к газовым сетям сельских домовладений.

Кстати, компенсация на установку газового оборудования для семей участников СВО в Челябинской области составляет 200 тысяч рублей, другим некоторым категориям, как уже отмечалось, 150 тысяч рублей. На такую поддержку область в 2023 году израсходовала 475 млн рублей. Догазификация для семей участников СВО во всех муниципалитетах Челябинской области под особым контролем.

Начальник управления соцзащиты города Кыштыма Светлана Шкурупий поясняет: «У многих горожан (в том числе из семей мобилизованных) дома отапливаются печами, и число желающих воспользоваться этой льготой растет. Мы выезжаем на место, смотрим, есть ли условия для проведения газа, а после выплачиваем компенсацию».

Губернатор Алексей Текслер на прошедшем накануне совещании отметил, что на уровне региона приняты все необходимые меры по обеспечению социально незащищенных граждан финансовой поддержкой на приобретение внутридомового газового оборудования, а с октября 2020 года, в том числе, и на устройство систем отопления от газового котла. И нацелил глав муниципалитетов на активное продолжение работ, теперь уже с учетом расположенных на территориях садовых некоммерческих товариществ.