Во втором чтении принят законопроект о мобилизации на Украине

Верховная Рада Украины во втором чтении 283 голосами одобрила правительственный законопроект о мобилизации. Против проголосовал один народный депутат, 49 воздержались, 18 не голосовали.

Главная поправка, внесенная в документ ко второму чтению – отмена положения о демобилизации по истечению 36 месяцев службы в ВСУ. Сообщается, что норма была изъята по требованию Генштаба.

Другие положения законопроекта:

- Ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК;

- Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр;

- В течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК (военкомат). При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через электронный кабинет.

- Ограничение права вождения для уклонистов;

- Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию;

- Необходимо обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ДПСУ.

Законопроект должен быть подписан президентом, после чего через 30 дней вступит в силу.