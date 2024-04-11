В Тюменской области увеличивают высоту гидротехнических сооружений

В Тюменской области продолжают усиленную подготовку к паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Абатском районе увеличивают высоту гидротехнических сооружений.

Рабочая группа во главе с заместителем губернатора Сергеем Шустовым, заместителем начальника регионального управления МЧС России Евгением Юрьевцевым, представителями Федерального управления автомобильных дорог "Урал", компании "ТОДЭП" и главой района Игорем Васильевым оценили ситуацию, связанную с паводком и мерами по защите территорий и населения от паводка.

Рабочая группа осмотрела дамбы "Южная" и "Северная" в Абатском. После паводка 2017 года "Южная" была отремонтирована, "Северная" - реконструирована. Значительно увеличена высота и ширина этих сооружений.

Кроме того, в настоящий момент в Абатском районе районе возводят временную насыпь, которая послужит преградой для воды. В ближайшее время для усиления работы в район прибудет техника из Сорокинского, Сладковского и других муниципалитетов региона.

В настоящее время группа оповещения информирует жителей территорий, которые попадают в зону предполагаемого подтопления.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

В Ялуторовске уже началась эвакуация жителей, попадающих в зону подтопления. Пока она носит добровольный характер.