Доля неполных семей в России приблизилась к 40%

С 2022 года почти в два раза выросло число неполных семей в России. В 2021 году таких было 38,5%. В 81% случае неполная семья в России – это мать и дети. Такие выводы содержатся в публикации ВНИИ труда Минтруда России, на которую ссылается РБК. Отмечается, что уровень доходов в неполных семьях ниже, чем в среднем в российских семьях с детьми.

В 2021 году насчитывалось более 15,5 млн семейных ячеек с детьми до 18 лет. Почти в каждой третьей семейной ячейке забота о благополучии семьи лежит на одинокой матери, в 7,3% случаев – на одиноком отце. Ученые отмечают, что в неполной семье живет и воспитывается по меньшей мере каждый третий несовершеннолетний ребенок в стране.

РБК отмечает, что ученые ВНИИ строили свои расчеты на данных последней переписи населения, которая проводилась в условиях пандемии и серьезно критиковалась за сомнительность данных.

Что касается уровня материальной обеспеченности неполных семей, то она в среднем примерно на 9% ниже, чем в полных. Домохозяйства с несовершеннолетними детьми в принципе имеют более высокие риски бедности, чем домохозяйства без них, а в неполных семьях масштабы этой проблемы еще более драматичны, констатируют авторы. Если в супружеских семьях с детьми доля малоимущих по итогам 2021 года составила 15,6%, то в домохозяйствах из одного взрослого с детьми — уже 28,3%.

Напомним, согласно данным Росстата, уже более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека, а их доля выросла за последние 20 лет вдвое. Полных же семей с детьми лишь чуть более 20% из всех домохозяйств. В абсолютном количестве это примерно 23 млн семей. Из них в 15 млн растет только один ребенок, в 6-7 млн — два, и только менее 2 млн семей воспитывают троих и более детей. При этом из этих 23 млн примерно треть — это не семьи в строгом смысле слова, а один из родителей.