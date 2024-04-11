Детей из Приморья ждут в северокорейских лагерях

Российских туристов предстоящим летом ждут на отдых на пляжах Северной Кореи. По данным правительства Приморья, которое поддерживает турпрограммы в соседнюю страну, туры на лето уже разработаны, их продолжительность составит 8 и 12 дней.

Приморский же губернатор Олег Кожемяко сообщил, что на переговорах с министром образования КНДР Кимом Сын Ду обсудил возможность открытия для россиян международного детского лагеря "Сондовон" (северокорейский "Артек"), куда также будут продаваться путевки. "Из Приморья в лагерь уже готовы отправить до 200 школьников", - рассказал глава региона.