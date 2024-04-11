На Урале девушка похитила у военного около 3 млн рублей

Жительница уральского города Кушва предстанет перед судом за хищение денег у военнослужащего.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, девушка обвиняется в краже в особо крупном размере. Как показало расследование, она узнала реквизиты банковской карты знакомого молодого человека, после чего через мобильное приложение без его ведома перевела средства на свои личные счета.

При этом деньги являлись единовременной выплатой, перечисленной военному в связи с получением ранения. Всего девушка похитила 2,9 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, своей вины она не признала. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Кушвинский городской суд.