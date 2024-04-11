Убираем мангалы обратно в коробку. В Свердловской области вводится особый противопожарный режим

Начиная с 12 апреля в Свердловской области начнет действовать особый противопожарный режим. А это значит, что любое разведение огня, в том числе и в мангале, на территории региона запрещено. Решение было принято на сегодняшнем заседании областного правительства.

В период действия особого противопожарного режима запрещено:

разведение костров,

использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, для приготовления пищи (за исключением организаций общественного питания во время проведения массовых мероприятий);

сжигание мусора, сухой травы;

⁠проведение пожароопасных работ;

стоянки туристических групп вне специально отведенных мест.

В департаменте информполитики уточнили, что пользоваться мангалом также запрещено на личных участках, дачах и садовых территориях. Потому за ароматным шашлыком в ближайшее время уральцы смогут обращаться только на ярмарки и в местные общепиты.

Стоит отметить, что в муниципалитетах Северного управленческого округа особый противопожарный режим будет введен на неделю позже - с 19 апреля.

Инспекторы лесничества ежедневно патрулируют леса в рамках профилактики лесных пожаров. Также круглосуточно работают диспетчерская служба Уральской авиабазы. В департаменте заявили, что лесопожарные формирования, люди и техника, находятся в полной готовности, а пожарные части переведены на усиленный вариант несения службы.

Напомним, что пожароопасный сезон в регионе стартовал 5 апреля. За три дня до него сотрудники сразу трех уральских подразделений Авиалесоохраны пожаловались на низкие зарплаты и отсутствие экипировки, которую приходится оплачивать из собственного кармана, и даже пригрозили бойкотировать вызовы на пожар. При этом региональные власти отрицают наличие проблемы.