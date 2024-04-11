На Чукотке в Заливе Креста погибли пять человек, в том числе 8-летняя девочка

Трагедия с пятью погибшими произошла на Чукотке, в числе жертв – восьмилетняя девочка. О ЧП сообщил в своем Telegram-канале губернатор округа Владислав Кузнецов.

Накануне утром в службу спасения позвонила восьмилетняя девочка. Она рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями из поселка Эгвекинот в село Конергино. На поиски девочки из обоих населенных пунктов выехали несколько поисковых групп – сотрудники администрации и добровольцы. Они постоянно были на связи с ребенком и в итоге нашли девочку, несмотря на очень плохую видимость. Кузнецов даже сообщил: "Девочка найдена оленеводами, сейчас ее везут в безопасное место".

Однако история на этом не завершилась. Двое оленеводов, нашедшие девочку, в расчетное время в поселок не приехали и на связь не вышли. Тогда уже их начали искать на льду Залива Креста. Из Анадыря вылетел вертолет со спасателями.

В итоге с воздуха на льду было обнаружено тело девочки. От нее следы снегохода оленеводов вели в полынью, самих их пока не нашли – как и родителей девочки.

"По предварительной версии, оленеводы нашли девочку, но из-за плохой видимости выехали на тонкий лед: следы их снегохода уходят в полынью. Поиск пропавших: оленеводов и родителей девочки, осложнен, в районе поисков - полыньи, там тонкий лед и опасно находиться. Поиск наземными средствами и вертолетом сейчас невозможен. После изменения метеоусловий продолжатся работы по поиску четырех пропавших с привлечением вертолета. Мы используем все возможные варианты поиска. Следственными органами будет возбуждено уголовное дело и установлены все обстоятельства происшедшего", - сообщил губернатор.