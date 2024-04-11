В России кончается выпивка Bacardi

В торговых сетях России почти не осталось значительной части продукции Bacardi Limited. Речь идет о роме Bacardi, водке Grey Goose, джине Bombay Sapphire и других напитках.

В частности, можно говорить о такой ситуации в магазинах X5 Group ("Чижик", "Пятерочка", "Перекресток"), "Магните", "Красном & Белом", а также онлайн-витрине алкогольной сети WineStyle, пишет РБК. Bacardi Limited – единственная транснациональная алкогольная компания, официально продолжающая работу в стране после начала военной операции на Украине.

В августе 2023 г. власти Украины внесли производителя алкогольных напитков Bacardi в список "международных спонсоров *****" из-за отказа компании уйти с российского рынка. Решение приняло Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции.

Bacardi производит джин Bombay, ром Bacardi, водку Grey Goose, виски Dewar's, вермут Martini и другие напитки.