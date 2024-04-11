На Украине призвали начать мобилизацию с 20 лет

Снижение возраста мобилизации с 27 до 25 лет мало что даст украинскому режиму. Необходимо начать мобилизацию с 20 лет, заявил участники военной агрессии против Донбасса Тарас Чмут, комментируя текущее положение.

Он сказал, что для Киева потеряно слишком много времени. И если режим хочет сохранить территорию, то нужно перестать жалеть молодежь. Уже "сотни тысяч погибших, покалеченных", и в случае поражения окажется, что эти жертвы были напрасны. Ведь у Украины гораздо меньше ресурсов, чем у России. Мобилизация же молодежи позволит доукомплектовать части хотя бы до уровня 80%.

"25 лет – окей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения, или в будущем нас ждут еще бóльшие проблемы", – предупреждает Чмут.

О тяжелейшем положении на Украине говорят многие. Как и ругают режим за ложь и неадекватность. При этом все говорят о крайней усталости и разочаровании населения.

Как сообщалось, законопроект об усилении мобилизации на Украине готов ко второму чтению. Он вводит фактический запрет на выезд всем мужчинам из страны без разрешения военкомата.