Река Ница затопила мост на подъезде к уральской деревне Яр

В время весеннего паводка река Ница затопила мост, ведущий к деревне Яр в Байкаловском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал глава района Алексей Дорожкин.

По его словам, подобное происходит ежегодно, но беспокоиться не стоит.

"В районе есть два низководных моста, ежегодно подверженных подтоплению. Один из них на автодороге в Деревню Яр — одной из самых маленьких в нашем районе. Каждый год наступающая вода реки Ница ненадолго подтапливает деревенский мост. Конструкция предусматривает такую возможность" — написал Дорожкин.

По его словам, жители деревни знают об "этой особенности" и заранее готовятся к приходу воды: закупают продукты и средства первой необходимости. Ситуация также находится на контроле сотрудников администрации Краснополянского сельского поселения, которые держат связь с жителями. На данный момент в деревне находится 12 частных домов, в которых проживает 14 человек.

Другой ежегодно затопляемый мост находится возле села Городище и на сегодня находится выше уровня воды.