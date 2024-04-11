Решением суда по Фридману и Авену смогут воспользоваться и другие "санкционные" олигархи - FT

Решение суда ЕС по снятию персональных санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана является прецедентом, которым теперь смогут воспользоваться и другие олигархи. Это открывает путь "сотням связанных с Кремлем физических лиц" к оспариванию ограничений, пишет британская Financial Times. По мнению издания, решение суда показывает наличие "брешей" и лазеек в санкционных документах.

Отметим, что Авен и Фридман, несмотря на вчерашнее решение суда, все еще остаются под санкциями, поскольку в марте 2023 года Совет ЕС дополнил новыми основаниями перечень для включения бизнесменов в "черные списки".