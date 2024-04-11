11 Апреля 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Полицейскому из Прикамья после стрельбы по друзьям грозит увольнение из органов

В пресс-службе полиции Пермского края прокомментировали корреспонденту Накануне.RU ситуацию с расстрелом полицейским своих друзей.

По информации ведомства, инцидент произошел 2 апреля в Березниках, а не в Перми, как сообщали ранее СМИ.

Ночью, в 02.15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по ул. Юбилейная во время алкогольного застолья между мужчинами произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия. Полицейские немедленно выехали на место происшествия и задержали стрелка. Он был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что он является оперативным сотрудником ОМВД России по березниковскому городскому округу. В момент происшествия у мужчины был выходной.

Пострадавших направили в больницу, им назначили амбулаторное лечение.

Руководством ГУ МВД России по Пермскому краю назначено проведение служебной проверки. Материалы по данному факту направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины мужчины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Теги: полицейский, травматическое оружие, друзья, расстрел, проверка


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Развитие сюжета:

Ранее 11.04.2024 13:05 Мск В Прикамье к истории с полицейским, открывшим стрельбу по друзьям, подключились следователи

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Ранее 11.04.2024 08:34 Мск СМИ: В Перми полицейский расстрелял своих друзей из табельного оружия

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