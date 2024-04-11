Глава Минстроя прокомментировал версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны.

По его словам, предстоит обследование того, "что и как прогрызли".

"Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, по факту у нас 10 пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила", - заявил министр.

"Поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем", - цитирует ТАСС Файзуллина.

Файзуллин считает, что дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд руб.

"С огромной скоростью, огромная масса воды надавила на не дамбу, а земляной вал", - цитирует РИА Новости Файзуллин.

Дамбу, которую прорвало 5 апреля, построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Это насыпное сооружение, а не гидротехническое сооружение, ее ключевая задача — защитить автомобильную дорогу и укрепить берег реки.

Ранее руководитель генподрядчика, строившего дамбу, заявил, что ее прорвало из-за грызунов или из-за человеческого фактора. По мнению директора АО "Спецстрой" Сергея Комарова, озвученному в эфире "Первого канала", кто-то мог пробурить дамбу и сбрасывать туда сточные воды. По другой версии, это могли быть грызуны. Из-за небольшой сквозной норки могла образоваться огромная дыра. Однако мэр города Василий Козупица заявил, что причина разрушения дамбы в Орске очевидна - высокий паводок. По его словам, проект дамбы не был рассчитан на такую нагрузку.