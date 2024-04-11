Перелом: доля украинцев, несогласных с режимом, официально превысила долю согласных

На Украине произошло малозаметное, но важное событие. Количество тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, превысило количество тех, кто доволен курсом. Это зафиксировано впервые с начала СВО, и символично, что произошло накануне утраты легитимности Зеленского после 20 мая.

По опросу Центра Разумкова, проведенному в конце марта, 39% считают направление неправильным, 38% - правильным. Наибольшей поддержкой режим пользовался зимой 2022-23 гг. Тогда его поддерживали около 60% жителей и только 20% не поддерживали. Но с весны началось снижение поддержки, которое неуклонно продолжается до сих пор. Еще в декабре 2023 года было 45% одобряющих курс против 33% несогласных. Сейчас даже официальные рейтинги фиксируют перелом. Реальные цифры могут быть еще хуже для режима.

Можно отметить, что в последние месяцы даже многие украинские политики критикуют бесконечную мобилизацию, чего раньше не было. Это свидетельствует об изменении настроений в украинском обществе. Так, Юлия Тимошенко еще в конце прошлого года призвала Зеленского передумать насчет его заявлений о выходе на "границы 1991 года". Она призвала его предложить какой-то другой план, а не бесконечно воевать против России. Также около двух третей украинцев относятся с пониманием к тем, кто уклоняется от мобилизации.