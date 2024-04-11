Борт МЧС России доставил в Тюменскую область водоналивные дамбы для снижения последствий паводка

Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.



По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб.



Они используются для недопущения подтопления территорий. Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.

В Ялуторовске уже началась эвакуация жителей, попадающих в зону подтопления. Пока она носит добровольный характер.

Глава МЧС России Александр Куренков накануне выехал в регион, чтобы оценить, как в Тюменской области организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий.