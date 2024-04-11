В Екатеринбурге спасли голую девушку, сидевшую на карнизе пятого этажа

В Екатеринбурге спасли абсолютно голую девушку, которая сидела на карнизе многоэтажки.

Как пишет Telegram-канал "Злой Екатеринбург", инцидент произошел на улице Стрелочников. По данным канала, пару дней назад кто-то выбивал окна на балконе пятого этажа, выбрасывал вещи и телевизор, а сегодня в той же квартире девушка выбила окно, вылезла на карниз в голом виде и стала колоть себя осколками стекла.

С девушкой вел переговоры сотрудник полиции, находившийся на соседнем балконе. В итоге ее удалось затащить в квартиру, после чего возмутительницу спокойствия одели и отправили в больницу.

Накануне.RU обратилось за комментарием в управление МВД по Екатеринбургу.

"Информация о происшествии была зарегистрирована в отделе полиции №11 Железнодорожного района. На место выезжал наряд полиции. Гражданка ввиду своего неадекватного состояния была передана бригаде медиков", - сообщили в ведомстве.