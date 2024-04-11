В Иркутской области тысячи людей остались без отопления из-за обстрела

В иркутском городе Байкальск (население 12,5 тыс. человек) без отопления остались тысячи людей – произошел аварийный прорыв теплотрассы.

"Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошел прорыв теплоцентрали. На место сразу выехала аварийная бригада, 5 человек и 1 единица техники. Были отключены 161 дом и 6 социально значимых объектов. Работы по ремонту уже завершены. Идет запуск системы", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На месте работают следователи. Полиция уже нашла гильзы, сейчас разыскивают тех, кто их оставил.