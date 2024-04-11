11 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство прорабатывает радикальные варианты увеличения выпуска бензина

Правительство проверяет цены на компоненты для высокооктанового бензина, в частности речь идет о толуоле. Нефтяным компаниям направляет запросы Федеральная антимонопольная служба, пишет "Коммерсант".

Толуол используется в качестве растворителя, сырья для оргсинтеза и высокооктановой добавки к моторным топливам. По данным аналитиков рынка, Россия полностью закрывает собственным производством потребность в толуоле, основные производители – Омский НПЗ, "Уфанефтехим", "Славнефть-ЯНОС", "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" и "Газпром нефтехим Салават".

Толуол не является основной присадкой для повышения октанового числа, однако и этот компонент, и сам бензин производятся из одних продуктов первичной переработки. Эта переработка ведется на мощностях, пострадавших в марте от атак украинских дронов.

"У ароматических фракций и автобензина одно и то же сырье — определенные компоненты прямогонного бензина. Когда возникает дефицит топлива, заводы перенаправляют это сырье на производство бензина, разгружая ароматические установки. И использовать толуол как высокооктановую добавку имеет смысл только в моменты резких скачков цен на автобензин и только короткое время, потому что как только ароматика начинает перетекать в бензин, цены на нее растут адекватно, и переток прекращается", - говорит источник издания на рынке.

По данным "Коммерсанта", пока реального дефицита толуола (как и самого бензина) нет, но правительство прорабатывает самые разные сценарии на случай ухудшения ситуации. Так, обсуждался сценарий внесения изменений в текущий техрегламент и частичный возврат к стандарту бензина "Евро-3", а также снятие запрета на использование еще одной октаноповышающей добавки — монометиланилина (ММА). Она была запрещена в 2016 году из-за негативного влияния на окружающую среду.

Эксперты считают, что такие меры позволили бы увеличить выпуск бензина на 10%, что с лихвой перекроет урон от аварий на НПЗ. Но в то же время эти радикальные изменения вряд ли примут: бензин класса ниже "Евро-5" опасен для современных автомобильных двигателей.

Теги: дефицит, бензин, евро-5


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