В Екатеринбурге появилась улица, названная в честь бывшего ректора УПИ Набойченко

Участок улицы Коминтерна в Екатеринбурге от Малышева до Фонвизина будет носить имя почетного гражданина Свердловской области и бывшего ректора УПИ Станислава Набойченко. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Решение было принято еще в феврале текущего года на заседание Комиссии по наименованиям топонимических объектов. На участке располагаются только корпуса УрФУ, а именно дома №№ 1, 1 "а", 3, 4, 5, 11, 14, 14 "а". На заседании отметили, что Станислав Набойченко – был выдающимся ученым, авторитетным специалистом по металлургии цветных металлов и внес заметный вклад в развитие системы высшего образования на Урале будучи ректором Уральского политехнического института.

Свою должность в вузе Набойченко занимал 21 год. Он также являлся председателем совета ректоров вузов Свердловской области и УрФО, вице-президентом Российского союза ректоров, член-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки и техники РФ, председателем общественной палаты Свердловской области. Был награжден орденом "Знак почета", медалью "За доблестный труд", нагрудным знаком "Почетный работник высшего образования России".

Станислава Набойченко не стало в апреле 2022 года.