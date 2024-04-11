Госдума приняла законопроект против фиктивных браков иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против фиктивных браков.

Он был разработан для совершенствования государственной миграционной политики. Иностранцы зачастую используют институт брака для легализации своего миграционного статуса на территории России. При этом не создают семьи, а заключают фиктивные браки. Каждое третье заявление о выдаче разрешения на временное проживание в России оформляется на основании свидетельства о браке, который позволяет сделать это уже через четыре месяца после заключения брака.

В результате количество таких разрешений на основании брака иностранца с гражданкой РФ растет год от года. В 2022 году разрешение на временное проживание получили более 180 тысяч человек, из них треть - на основании брака. Чаще всего это делают граждане Таджикистана.

Разрешение на временное проживание упрощает для иностранцев и получение вида на жительство, которое дает еще больше прав. Работать можно уже на всей территории РФ и получать бесплатную медпомощь.

Законопроект предлагает давать разрешение на временное проживание только после двух лет брака. А вид на жительство давать и без разрешения тем, у кого есть дети с российским гражданством. При этом разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируют, если суд признает фиктивным брак или установление отцовства.

Соавтор инициативы сенатор Андрей Клишас считает это важным шагом в борьбе с нелегальной миграцией.