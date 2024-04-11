11 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Госдума приняла законопроект против фиктивных браков иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный против фиктивных браков.
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Он был разработан для совершенствования государственной миграционной политики. Иностранцы зачастую используют институт брака для легализации своего миграционного статуса на территории России. При этом не создают семьи, а заключают фиктивные браки. Каждое третье заявление о выдаче разрешения на временное проживание в России оформляется на основании свидетельства о браке, который позволяет сделать это уже через четыре месяца после заключения брака.

В результате количество таких разрешений на основании брака иностранца с гражданкой РФ растет год от года. В 2022 году разрешение на временное проживание получили более 180 тысяч человек, из них треть - на основании брака. Чаще всего это делают граждане Таджикистана.

Разрешение на временное проживание упрощает для иностранцев и получение вида на жительство, которое дает еще больше прав. Работать можно уже на всей территории РФ и получать бесплатную медпомощь.

Законопроект предлагает давать разрешение на временное проживание только после двух лет брака. А вид на жительство давать и без разрешения тем, у кого есть дети с российским гражданством. При этом разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируют, если суд признает фиктивным брак или установление отцовства.

Соавтор инициативы сенатор Андрей Клишас считает это важным шагом в борьбе с нелегальной миграцией.

Теги: гражданство, фиктивный брак, временное проживание, миграция


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